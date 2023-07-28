Софья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Логвин Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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