Софья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Логвин Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно