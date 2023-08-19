Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Григорьевич

Место рождения

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Григорий Петрович

Мать: не указана

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Логвин Иванович

Мать ребёнка: Софья Архиповна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Софья Архиповна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Софья Архиповна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Софья Архиповна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Софья Архиповна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Архиповна

Смерть
Неизвестно
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