Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Григорий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Логвин Иванович
Мать ребёнка: Софья Архиповна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Софья Архиповна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Софья Архиповна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Софья Архиповна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Софья Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Архиповна
Смерть
Неизвестно