Брожовская (Коган) Любовь (Блюма) Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брожовская (Коган) Любовь (Блюма) Абрамовна

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

15.05.1908

Дата смерти

24.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1908

Отец: Коган Абрам Залманович

Мать: Коган Ривекка Залмановна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
07.01.1932

Дочь: Звягина Тамара Павловна

Отец ребёнка: Брожовский Павел Маркович

город Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
16.07.1939

Дочь: Марова Вера Павловна

Отец ребёнка: Брожовский Павел Маркович

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брожовский Павел Маркович

Смерть
24.05.1991
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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