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Брожовский Павел Маркович

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

25.11.1906

Дата смерти

08.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1906

Отец: Брожовский Марк Моисеевич

Мать: Брожовская Ольга Павловна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
07.01.1932

Дочь: Звягина Тамара Павловна

Мать ребёнка: Брожовская Любовь Абрамовна

город Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
16.07.1939

Дочь: Марова Вера Павловна

Мать ребёнка: Брожовская Любовь Абрамовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брожовская Любовь Абрамовна

Смерть
08.02.1964
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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