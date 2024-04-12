Брожовский Павел Маркович
Место рождения
Дата рождения25.11.1906
Дата смерти08.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1906
Рождение ребёнка
07.01.1932
Дочь: Звягина Тамара Павловна
Мать ребёнка: Брожовская Любовь Абрамовна
город Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
16.07.1939
Дочь: Марова Вера Павловна
Мать ребёнка: Брожовская Любовь Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1964