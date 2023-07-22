Коган (Леенсон) Ривекка Залмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коган (Леенсон) Ривекка Залмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

26.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1908

Дочь: Брожовская Любовь Абрамовна

Отец ребёнка: Коган Абрам Залманович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
23.12.1912

Дочь: Кнобель Галина Абрамовна

Отец ребёнка: Коган Абрам Залманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коган Абрам Залманович

Смерть
26.04.1958
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