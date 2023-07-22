Коган (Леенсон) Ривекка Залмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти26.04.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1908
Дочь: Брожовская Любовь Абрамовна
Отец ребёнка: Коган Абрам Залманович
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
23.12.1912
Дочь: Кнобель Галина Абрамовна
Отец ребёнка: Коган Абрам Залманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1958