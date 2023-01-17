Подобедова (Кочеткова) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подобедова (Кочеткова) Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

1941 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1941

Сын: Подобедов Святослав Иванович

Отец ребёнка: Подобедов Иван Перфильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 1941

Муж: Подобедов Иван Перфильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Подобедов Иван Перфильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подобедов Иван Перфильевич

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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