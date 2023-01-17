Подобедова (Кочеткова) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1941
Сын: Подобедов Святослав Иванович
Отец ребёнка: Подобедов Иван Перфильевич
Бракосочетание
До 1941
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Подобедов Иван Перфильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подобедов Иван Перфильевич
Смерть
Неизвестно