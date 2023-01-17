Подобедов Иван Перфильевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1914
Рождение ребёнка
18.12.1941
Сын: Подобедов Святослав Иванович
Мать ребёнка: Подобедова Валентина Павловна
Бракосочетание
До 1941
Военная награда
30.07.1943
282 сп
Медаль «За отвагу»
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Подобедова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подобедова Валентина Павловна
Смерть
Неизвестно