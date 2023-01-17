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Подобедов Иван Перфильевич

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.06.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1914

Отец: Подобедов Перфилий Перфильевич

Мать: Подобедова Ксения Федоровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.12.1941

Сын: Подобедов Святослав Иванович

Мать ребёнка: Подобедова Валентина Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 1941

Жена: Подобедова Валентина Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
30.07.1943
282 сп
Медаль «За отвагу»
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Подобедова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подобедова Валентина Павловна

Смерть
Неизвестно
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