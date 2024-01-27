Миронов Малышев Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор Миронович
Мать: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Землякова Акилина Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Землякова Акилина Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Землякова Акилина Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Николай
Мать ребёнка: Землякова Акилина Осиповна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Землякова Акилина Осиповна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Землякова Акилина Осиповна
Смерть
Неизвестно