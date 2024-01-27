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Миронов Малышев Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор Миронович

Мать: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Землякова Акилина Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Землякова Акилина Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Землякова Акилина Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землякова Акилина Осиповна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Николай

Мать ребёнка: Землякова Акилина Осиповна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Землякова Акилина Осиповна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Землякова Акилина Осиповна

Смерть
Неизвестно

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