Федор Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирон Павлович

Мать: Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Малышев Василий Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Миронов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Смерть
1889

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