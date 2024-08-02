Федор Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирон Павлович
Мать: Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Малышев Василий Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Миронов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Смерть
1889