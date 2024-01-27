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Землякова Акилина Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Земляков Осип Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Малышев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Малышев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Малышев Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Малышев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Николай

Отец ребёнка: Миронов Малышев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Малышев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Миронов Малышев Василий Федорович

Смерть
1905

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