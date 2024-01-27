Землякова Акилина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1905
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Земляков Осип Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Миронов Малышев Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Миронов Малышев Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Малышев Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Николай
Отец ребёнка: Миронов Малышев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Миронов Малышев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Миронов Малышев Василий Федорович
Смерть
1905