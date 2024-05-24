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Коряев Родион Григорьевич

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Коряев Григорий Иванович

Мать: Коряева Дарья

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1819 ст.

Сын: Коряев Иван Родионович

Мать ребёнка: Коряева Авдотья Артемьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Коряев Ксенофонт Родионович

Мать ребёнка: Коряева Авдотья Артемьевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Захарова (Коряева) Степанида Родионовна

Мать ребёнка: Коряева Авдотья Артемьевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Коряев Гаврила Родионович

Мать ребёнка: Коряева Авдотья Артемьевна

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Матвеева (Коряева) Арина Родионовна

Мать ребёнка: Коряева Авдотья Артемьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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