Коряев Родион Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Коряев Григорий Иванович
Мать: Коряева Дарья
Рождение ребёнка
16.09.1819 ст.
Мать ребёнка: Коряева Авдотья Артемьевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Коряев Ксенофонт Родионович
Мать ребёнка: Коряева Авдотья Артемьевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Захарова (Коряева) Степанида Родионовна
Мать ребёнка: Коряева Авдотья Артемьевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Коряев Гаврила Родионович
Мать ребёнка: Коряева Авдотья Артемьевна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Матвеева (Коряева) Арина Родионовна
Мать ребёнка: Коряева Авдотья Артемьевна
Смерть
Неизвестно