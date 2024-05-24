Коряева Авдотья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1819 ст.
Отец ребёнка: Коряев Родион Григорьевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Коряев Ксенофонт Родионович
Отец ребёнка: Коряев Родион Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Захарова (Коряева) Степанида Родионовна
Отец ребёнка: Коряев Родион Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Коряев Гаврила Родионович
Отец ребёнка: Коряев Родион Григорьевич
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Матвеева (Коряева) Арина Родионовна
Отец ребёнка: Коряев Родион Григорьевич
Смерть
Неизвестно