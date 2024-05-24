Коряева Авдотья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряева Авдотья Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1819 ст.

Сын: Коряев Иван Родионович

Отец ребёнка: Коряев Родион Григорьевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Коряев Ксенофонт Родионович

Отец ребёнка: Коряев Родион Григорьевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Захарова (Коряева) Степанида Родионовна

Отец ребёнка: Коряев Родион Григорьевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Коряев Гаврила Родионович

Отец ребёнка: Коряев Родион Григорьевич

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Матвеева (Коряева) Арина Родионовна

Отец ребёнка: Коряев Родион Григорьевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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