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Коряев Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коряева Дарья

Рождение ребёнка
1801

Сын: Коряев Родион Григорьевич

Мать ребёнка: Коряева Дарья

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Коряев Гаврила Григорьевич

Мать ребёнка: Коряева Дарья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Коряев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Коряева Дарья

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Коряева Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Коряева Дарья

Смерть
1822

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