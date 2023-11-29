Коряев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коряева Дарья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Коряев Родион Григорьевич
Мать ребёнка: Коряева Дарья
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коряев Гаврила Григорьевич
Мать ребёнка: Коряева Дарья
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Коряева Дарья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Коряева Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Коряева Дарья
Смерть
1822