Сергиенко Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергиенко Мария Никифоровна

Сергиенко Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синько Никифор Фотьевич

Мать: Синько Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Иван Петрович

Отец ребёнка: Сергиенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Сергиенко Николай Петрович

Отец ребёнка: Сергиенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1948

Дочь: Дармороз Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Сергиенко Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.