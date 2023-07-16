Сергиенко Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синько Никифор Фотьевич
Мать: Синько Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сергиенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Сергиенко Николай Петрович
Отец ребёнка: Сергиенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1948
Дочь: Дармороз Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Сергиенко Петр Иванович
Смерть
Неизвестно