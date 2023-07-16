Сергиенко Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиенко Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Иван Петрович

Мать ребёнка: Сергиенко Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Сергиенко Николай Петрович

Мать ребёнка: Сергиенко Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
09.05.1948

Дочь: Дармороз Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Сергиенко Мария Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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