Сергиенко Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сергиенко Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Сергиенко Николай Петрович
Мать ребёнка: Сергиенко Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
09.05.1948
Дочь: Дармороз Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Сергиенко Мария Никифоровна
Смерть
Неизвестно