Дармороз Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1948
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1072
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дармороз Иван Васильевич
Рождение
09.05.1948
Рождение ребёнка
22.04.1966
Отец ребёнка: Дармороз Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.01.1970
Дочь: Дармороз Анжела Ивановна
Отец ребёнка: Дармороз Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.11.1973
Дочь: Машейко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Дармороз Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1976
Отец ребёнка: Дармороз Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1980
Сын: Дармороз Василий Иванович
Отец ребёнка: Дармороз Иван Васильевич