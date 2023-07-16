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Дармороз Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1072

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дармороз Иван Васильевич

Рождение
09.05.1948

Отец: Сергиенко Петр Иванович

Мать: Сергиенко Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
22.04.1966

Сын: Дармороз Сергей Иванович

Отец ребёнка: Дармороз Иван Васильевич

Рождение ребёнка
12.01.1970

Дочь: Дармороз Анжела Ивановна

Отец ребёнка: Дармороз Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.11.1973

Дочь: Машейко Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Дармороз Иван Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1976

Сын: Дармороз Петр Иванович

Отец ребёнка: Дармороз Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.11.1980

Сын: Дармороз Василий Иванович

Отец ребёнка: Дармороз Иван Васильевич