Исаков Иван Иванович 21.12.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исаков Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1920

Дата смерти

06.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1920

Отец: Исаков Иван Елисеевич

Мать: Исакова (Рябенко) Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова (Зырянова) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1945

Дочь: Исакова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Исакова (Зырянова) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1947

Дочь: Исакова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Исакова (Зырянова) Зоя Ивановна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1955

Дочь: Хаджиахметова (Исакова) Виктория Ивановна

Мать ребёнка: Исакова (Зырянова) Зоя Ивановна

Смерть
06.07.1981

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