Исаков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1920
Дата смерти06.07.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1945
Дочь: Исакова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Исакова (Зырянова) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1947
Дочь: Исакова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Исакова (Зырянова) Зоя Ивановна
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1955
Дочь: Хаджиахметова (Исакова) Виктория Ивановна
Мать ребёнка: Исакова (Зырянова) Зоя Ивановна
Смерть
06.07.1981