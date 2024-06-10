Исаков Иван Елисеевич 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исаков Иван Елисеевич

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Место рождения

Новоблагодарное, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1898

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Исаков Елисей Елисеевич

Мать: Марфа

Новоблагодарное, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова (Рябенко) Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
21.12.1920

Сын: Исаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Исакова (Рябенко) Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
?.07.1923

Сын: Исаков Петр Иванович

Мать ребёнка: Исакова (Рябенко) Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1925

Дочь: Бабина (Исакова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Исакова (Рябенко) Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Исаков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Исакова (Рябенко) Феодосия Ивановна

Новоблагодарное, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Осуждение
1931
Арестован, осужден на 10 лет (кем и статья неизвестны). Работал на Магнитке, освобожден досрочно в 1935
Арест
1939
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Взят под стражу. Полгода провел в Буденновской тюрьме НКВД, как член правотроцкистской организации, руководитель ячейки, целью которой были вредительство и террористические акты против советской власт... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1942

Сын: Исаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Исакова Феодосия Васильевна

Новоблагодарное, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1950
Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Похороны
11.05.1950
Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

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