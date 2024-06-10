Исаков Иван Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1950
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Исаков Елисей Елисеевич
Мать: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1920
Сын: Исаков Иван Иванович
Мать ребёнка: Исакова (Рябенко) Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1923
Сын: Исаков Петр Иванович
Мать ребёнка: Исакова (Рябенко) Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1925
Дочь: Бабина (Исакова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Исакова (Рябенко) Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Исакова (Рябенко) Феодосия Ивановна
Осуждение
1931
Арестован, осужден на 10 лет (кем и статья неизвестны). Работал на Магнитке, освобожден досрочно в 1935
Арест
1939
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Взят под стражу. Полгода провел в Буденновской тюрьме НКВД, как член правотроцкистской организации, руководитель ячейки, целью которой были вредительство и террористические акты против советской власт... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1942
Сын: Исаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Исакова Феодосия Васильевна
Смерть
1950
Похороны
11.05.1950