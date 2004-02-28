Исакова (Зырянова) Зоя Ивановна 07.04.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исакова (Зырянова) Зоя Ивановна

Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

07.04.1922

Дата смерти

28.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Копейск, Копейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Иван Иванович

Призыв на военную службу
1942
Место службы 276 злп; 13 олкг сд Воинское звание: военфельдшер Дата выбытия: 05.09.1944
Рождение ребёнка
05.04.1945

Дочь: Исакова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Исаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1947

Дочь: Исакова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Исаков Иван Иванович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1955

Дочь: Хаджиахметова (Исакова) Виктория Ивановна

Отец ребёнка: Исаков Иван Иванович

Смерть
28.02.2004

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