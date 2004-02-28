Исакова (Зырянова) Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.04.1922
Дата смерти28.02.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаков Иван Иванович
Призыв на военную службу
1942
Место службы 276 злп; 13 олкг сд Воинское звание: военфельдшер Дата выбытия: 05.09.1944
Рождение ребёнка
05.04.1945
Дочь: Исакова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Исаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1947
Дочь: Исакова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Исаков Иван Иванович
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1955
Дочь: Хаджиахметова (Исакова) Виктория Ивановна
Отец ребёнка: Исаков Иван Иванович
Смерть
28.02.2004