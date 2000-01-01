Нилов Малафей Семионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Мать ребёнка: Нилова Ирина
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Нилов Иван Малафеев
Мать ребёнка: Нилова Ирина
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марфа Малафеева
Мать ребёнка: Нилова Ирина
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Домна Малафеева
Мать ребёнка: Нилова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нилова Ирина
Смерть
Неизвестно