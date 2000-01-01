Нилов Малафей Семионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилов Малафей Семионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Нилов Матвей Малафеев

Мать ребёнка: Нилова Ирина

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Нилов Иван Малафеев

Мать ребёнка: Нилова Ирина

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марфа Малафеева

Мать ребёнка: Нилова Ирина

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Домна Малафеева

Мать ребёнка: Нилова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нилова Ирина

Смерть
Неизвестно
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