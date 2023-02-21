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Нилов Матвей Малафеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1785 г.р.

Мать

Вычислено 1785 г.р.

Жена

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Нилов Малафей Семионов

Мать: Нилова Ирина

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрена Матвеева

Мать ребёнка: Нилова Агрипина

Рождение ребёнка
1823

Сын: Нилов Аввакум Матвеев

Мать ребёнка: Нилова Агрипина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нилова Агрипина

Смерть
Неизвестно
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