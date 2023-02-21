Нилов Матвей Малафеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Нилов Малафей Семионов
Мать: Нилова Ирина
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрена Матвеева
Мать ребёнка: Нилова Агрипина
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Нилова Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нилова Агрипина
Смерть
Неизвестно