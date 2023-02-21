Нилова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Нилов Матвей Малафеев

Отец ребёнка: Нилов Малафей Семионов

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Нилов Иван Малафеев

Отец ребёнка: Нилов Малафей Семионов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марфа Малафеева

Отец ребёнка: Нилов Малафей Семионов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Домна Малафеева

Отец ребёнка: Нилов Малафей Семионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нилов Малафей Семионов

Смерть
Неизвестно
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