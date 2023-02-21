Нилова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Отец ребёнка: Нилов Малафей Семионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Нилов Иван Малафеев
Отец ребёнка: Нилов Малафей Семионов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марфа Малафеева
Отец ребёнка: Нилов Малафей Семионов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Домна Малафеева
Отец ребёнка: Нилов Малафей Семионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно