Ильин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ильин Тимофей
Мать ребёнка: Ильина (Шумкова) Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ильина Серафима Григорьевна
Мать ребёнка: Ильина (Шумкова) Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
24.03.1931
Дочь: Ильина Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Ильина (Шумкова) Дарья Федоровна
Смерть
Неизвестно
в/ч ОКР "СМЕРШ" БелВО