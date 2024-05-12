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Ильин Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина (Шумкова) Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ильин Тимофей

Мать ребёнка: Ильина (Шумкова) Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ильина Серафима Григорьевна

Мать ребёнка: Ильина (Шумкова) Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
24.03.1931

Дочь: Ильина Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Ильина (Шумкова) Дарья Федоровна

Смерть
Неизвестно
в/ч ОКР "СМЕРШ" БелВО

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