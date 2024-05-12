Ильина (Шумкова) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Шумкова) Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумков Федор Васильевич

Мать: Чапурина Соломанья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ильин Тимофей

Отец ребёнка: Ильин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ильина Серафима Григорьевна

Отец ребёнка: Ильин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1931

Дочь: Ильина Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Ильин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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