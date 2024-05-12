Ильина (Шумкова) Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ильин Тимофей
Отец ребёнка: Ильин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ильина Серафима Григорьевна
Отец ребёнка: Ильин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1931
Дочь: Ильина Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Ильин Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно