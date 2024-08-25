Садчикова Параскева Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садчикова Параскева Евфимова

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
11.10.1881

Муж: Садчиков Тарас Никитин

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Свидетели: Илецкие мещане Яков Садчиков и Матвей Садчиков; по невесте Илецкие мещане Петр Семенов и Никита Мякишев.
Рождение ребёнка
?.07.1883

Сын: Садчиков Иван Тарасов

Отец ребёнка: Садчиков Тарас Никитин

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Прохорова (Пронкина-Садчикова) Анастасия Тарасова

Отец ребёнка: Садчиков Тарас Никитин

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.07.1889

Сын: Садчиков Семен Тарасов

Отец ребёнка: Садчиков Тарас Никитин

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: г. Илецка запасной рядовой Федор Иванов Трифанов (Садчиков, сын Ивана Трифонова Садчикова) и жена поселенцка Илецкой волости Феврония Евфимова Кухаренко.
Рождение ребёнка
28.06.1890

Дочь: Садчикова Ольга Тарасова

Отец ребёнка: Садчиков Тарас Никитин

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Запись в тюремной Николаевской церкви Илецкой Защиты. Восприемники: состоящий в запасе армии рядовой Федор Иванов Трифонов (он же Садчиков) и крестьянская жена Феврония Ефимова Кухаренко.
Рождение ребёнка
27.03.1892

Дочь: Садчикова Мария Тарасова

Отец ребёнка: Садчиков Тарас Никитин

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: Илецкий запасной бомбардир Федор Иванов Трифонов и Илецкая мещанская жена Анастасия Семенова Медведева.
Рождение ребёнка
29.10.1894

Сын: Садчиков Косма Тарасов

Отец ребёнка: Садчиков Тарас Никитин

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: Илецкий мещанин Василий Поликарпов Садчиков и Илецкая мещанка девица Дарья Архипова Тырсина.
Смерть
Неизвестно

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