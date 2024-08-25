Садчикова Параскева Евфимова
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1881
Свидетели: Илецкие мещане Яков Садчиков и Матвей Садчиков; по невесте Илецкие мещане Петр Семенов и Никита Мякишев.
Рождение ребёнка
?.07.1883
Отец ребёнка: Садчиков Тарас Никитин
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Прохорова (Пронкина-Садчикова) Анастасия Тарасова
Отец ребёнка: Садчиков Тарас Никитин
Рождение ребёнка
20.07.1889
Отец ребёнка: Садчиков Тарас Никитин
Восприемники: г. Илецка запасной рядовой Федор Иванов Трифанов (Садчиков, сын Ивана Трифонова Садчикова) и жена поселенцка Илецкой волости Феврония Евфимова Кухаренко.
Рождение ребёнка
28.06.1890
Дочь: Садчикова Ольга Тарасова
Отец ребёнка: Садчиков Тарас Никитин
Запись в тюремной Николаевской церкви Илецкой Защиты. Восприемники: состоящий в запасе армии рядовой Федор Иванов Трифонов (он же Садчиков) и крестьянская жена Феврония Ефимова Кухаренко.
Рождение ребёнка
27.03.1892
Дочь: Садчикова Мария Тарасова
Отец ребёнка: Садчиков Тарас Никитин
Восприемники: Илецкий запасной бомбардир Федор Иванов Трифонов и Илецкая мещанская жена Анастасия Семенова Медведева.
Рождение ребёнка
29.10.1894
Отец ребёнка: Садчиков Тарас Никитин
Восприемники: Илецкий мещанин Василий Поликарпов Садчиков и Илецкая мещанка девица Дарья Архипова Тырсина.
Смерть
Неизвестно