Прохорова (Пронкина-Садчикова) Анастасия Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Пронкина-Садчикова) Анастасия Тарасова

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Садчиков Тарас Никитин

Мать: Садчикова Параскева Евфимова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
05.11.1900

Муж: Прохоров (Он Же Пронкин) Александр Исаев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Свидетели: по жениху Илецкие мещане: Егор Андреев Казанцев и Петр Сергеев Дамрин, по невесте Илецкие мещане: Василий Максимов Будякин и Матвей Николаев Бубнев
Рождение ребёнка
30.03.1909

Дочь: Прохорова (Пронкина) Ирина Александрова

Отец ребёнка: Прохоров (Он Же Пронкин) Александр Исаев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: крестьянин Самарской губ., Бугурусланского уезда, Толкаевской волости и того же села Яков Архипов Горбунов и Илецкая мещанка Мария Тарасова Садчикова (родная сестра Анастасии Тарасовой).
Смерть
Неизвестно

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