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Прохоров (Он Же Пронкин) Александр Исаев

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
05.11.1900

Жена: Прохорова (Пронкина-Садчикова) Анастасия Тарасова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Свидетели: по жениху Илецкие мещане: Егор Андреев Казанцев и Петр Сергеев Дамрин, по невесте Илецкие мещане: Василий Максимов Будякин и Матвей Николаев Бубнев
Рождение ребёнка
30.03.1909

Дочь: Прохорова (Пронкина) Ирина Александрова

Мать ребёнка: Прохорова (Пронкина-Садчикова) Анастасия Тарасова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: крестьянин Самарской губ., Бугурусланского уезда, Толкаевской волости и того же села Яков Архипов Горбунов и Илецкая мещанка Мария Тарасова Садчикова (родная сестра Анастасии Тарасовой).
Смерть
Неизвестно

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