Прохоров (Он Же Пронкин) Александр Исаев
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1900
Свидетели: по жениху Илецкие мещане: Егор Андреев Казанцев и Петр Сергеев Дамрин, по невесте Илецкие мещане: Василий Максимов Будякин и Матвей Николаев Бубнев
Рождение ребёнка
30.03.1909
Дочь: Прохорова (Пронкина) Ирина Александрова
Мать ребёнка: Прохорова (Пронкина-Садчикова) Анастасия Тарасова
Восприемники: крестьянин Самарской губ., Бугурусланского уезда, Толкаевской волости и того же села Яков Архипов Горбунов и Илецкая мещанка Мария Тарасова Садчикова (родная сестра Анастасии Тарасовой).
Смерть
Неизвестно