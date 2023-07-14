Хорькова (Щекотурова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорькова (Щекотурова) Анна Васильевна

Место рождения

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Отец Василий Петрович Хорьков из Кобоны.
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Муж: Щекотуров Матвей Трофимович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Петр Иванов и Антон Тимофеев из Леднево, Василий Петров Булдыгин и Василий Назариев из Кобоны.
Рождение ребёнка
01.06.1876 ст.

Дочь: Щекотурова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Щекотуров Матвей Трофимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.03.1879 ст.

Дочь: Щекотурова Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Щекотуров Матвей Трофимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.06.1881 ст.

Дочь: Щекотурова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Щекотуров Матвей Трофимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.05.1884 ст.

Дочь: Щекотурова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Щекотуров Матвей Трофимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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