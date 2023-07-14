Хорькова (Щекотурова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Василий Петрович Хорьков из Кобоны.
Бракосочетание
09.02.1875 ст.
Свидетели Петр Иванов и Антон Тимофеев из Леднево, Василий Петров Булдыгин и Василий Назариев из Кобоны.
Рождение ребёнка
01.06.1876 ст.
Дочь: Щекотурова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Щекотуров Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
24.03.1879 ст.
Дочь: Щекотурова Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Щекотуров Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
05.06.1881 ст.
Дочь: Щекотурова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Щекотуров Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
31.05.1884 ст.
Дочь: Щекотурова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Щекотуров Матвей Трофимович
Смерть
Неизвестно