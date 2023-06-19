Щекотуров Матвей Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1854
Отец: Щекотуров Трофим Никифорович
Мать: не указана
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Упоминание
29.01.1868 ст.
Крестный отец Василия Сампсониева.
Упоминание
27.04.1868 ст.
Крестный отец Пелагеи Спиридоновны.
Рождение ребёнка
01.06.1876 ст.
Дочь: Щекотурова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Щекотурова Анна Васильевна
Упоминание
12.01.1879 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Алексея Михайловича Софронова и Татьяны Сампсониевны.
Рождение ребёнка
24.03.1879 ст.
Дочь: Щекотурова Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: Щекотурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
05.06.1881 ст.
Дочь: Щекотурова Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Щекотурова Анна Васильевна
Место жительства
15.01.1884 ст.
Крестный отец Дерябина Петра Яковлевича из Леднево.
Рождение ребёнка
31.05.1884 ст.
Дочь: Щекотурова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Щекотурова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно