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Щекотуров Матвей Трофимович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Щекотуров Трофим Никифорович

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
29.01.1868 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Василия Сампсониева.
Упоминание
27.04.1868 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Пелагеи Спиридоновны.
Рождение ребёнка
01.06.1876 ст.

Дочь: Щекотурова Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Щекотурова Анна Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
12.01.1879 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Алексея Михайловича Софронова и Татьяны Сампсониевны.
Рождение ребёнка
24.03.1879 ст.

Дочь: Щекотурова Матрона Матвеевна

Мать ребёнка: Щекотурова Анна Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.06.1881 ст.

Дочь: Щекотурова Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Щекотурова Анна Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
15.01.1884 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Дерябина Петра Яковлевича из Леднево.
Рождение ребёнка
31.05.1884 ст.

Дочь: Щекотурова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Щекотурова Анна Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекотурова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно