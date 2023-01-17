Буторина Агафья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторина Агафья Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Феодосия Митрофановна

Отец ребёнка: Буторин Митрофан Ильич

Новая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Буторин Григорий Митрофанович

Отец ребёнка: Буторин Митрофан Ильич

Новая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Улита Митрофановна

Отец ребёнка: Буторин Митрофан Ильич

Новая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Буторин Карп Митрофанович

Отец ребёнка: Буторин Митрофан Ильич

Новая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Буторин Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Буторин Митрофан Ильич

Новая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ирина Митрофановна

Отец ребёнка: Буторин Митрофан Ильич

Новая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Буторин Павел Митрофанович

Отец ребёнка: Буторин Митрофан Ильич

Новая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
дер. Новотерпки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторин Митрофан Ильич

Смерть
Неизвестно
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