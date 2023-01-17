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Буторин Павел Митрофанович

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Место рождения

Новая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Буторин Митрофан Ильич

Мать: Буторина Агафья Кондратьевна

Новая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
дер. Новотерпки
Рождение ребёнка
21.06.1919

Дочь: Буторина Мария Павловна

Мать ребёнка: Буторина Степанида Евлентьевна

Рождение ребёнка
02.09.1926

Сын: Буторин Савелий Павлович

Мать ребёнка: Буторина Степанида Евлентьевна

Новая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин Андриан Павлович

Мать ребёнка: Буторина Степанида Евлентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никанкина Елена Павловна

Мать ребёнка: Буторина Степанида Евлентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторина Степанида Евлентьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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