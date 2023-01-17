Буторин Павел Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
дер. Новотерпки
Рождение ребёнка
21.06.1919
Дочь: Буторина Мария Павловна
Мать ребёнка: Буторина Степанида Евлентьевна
Рождение ребёнка
02.09.1926
Мать ребёнка: Буторина Степанида Евлентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буторина Степанида Евлентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никанкина Елена Павловна
Мать ребёнка: Буторина Степанида Евлентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно