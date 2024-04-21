(Сорокина/Гудилина) Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1908
Дата смерти17.12.1982
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.12.1982