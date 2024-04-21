(Сорокина/Гудилина) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сорокина/Гудилина) Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1908

Дата смерти

17.12.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1908

Отец: Гудилин Егор

Мать: (Булавкина/Гудилина) Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.12.1982

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