(Булавкина/Гудилина) Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Булавкина/Гудилина) Аксинья Ивановна

(Булавкина/Гудилина) Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудилин Николай Егорович

Отец ребёнка: Гудилин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудилин Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Гудилин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батракова/Гудилина) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Гудилин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудилин Петр Егорович

Отец ребёнка: Гудилин Егор

Рождение ребёнка
27.12.1908

Дочь: (Сорокина/Гудилина) Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Гудилин Егор

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Юрчук/Гудилина) Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Гудилин Егор

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Каледина/Гудилина) Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Гудилин Егор

Рождение ребёнка
06.10.1919

Дочь: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Гудилин Егор

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.