(Булавкина/Гудилина) Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гудилин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гудилин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батракова/Гудилина) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Гудилин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гудилин Егор
Рождение ребёнка
27.12.1908
Дочь: (Сорокина/Гудилина) Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Гудилин Егор
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Юрчук/Гудилина) Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Гудилин Егор
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Каледина/Гудилина) Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Гудилин Егор
Рождение ребёнка
06.10.1919
Дочь: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Гудилин Егор
Смерть
Неизвестно