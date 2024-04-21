Гудилин Петр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудилин Петр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гудилин Егор

Мать: (Булавкина/Гудилина) Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: War | ВОВ

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