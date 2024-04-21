Сорокин Василий Федорович
мужской, родился Неизвестно
Дети
(?/Сорокина) Клавдия ВасильевнаНеизвестно г.р.
(Снегирева/Сорокина) Елизавета Сорокина/Неизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (?/Сорокина) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: (Сорокина/Гудилина) Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Снегирева/Сорокина) Елизавета Сорокина/
Мать ребёнка: (Сорокина/Гудилина) Татьяна Егоровна