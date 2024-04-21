Сорокин Василий Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сорокин Василий Федорович

Автор
МЕ
Ермакова М.

мужской, родился Неизвестно

Дети
(?/Сорокина) Клавдия ВасильевнаНеизвестно г.р.
(Снегирева/Сорокина) Елизавета Сорокина/Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (?/Сорокина) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: (Сорокина/Гудилина) Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Снегирева/Сорокина) Елизавета Сорокина/

Мать ребёнка: (Сорокина/Гудилина) Татьяна Егоровна

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