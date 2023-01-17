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Муллагали Курбангалиевич

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Место рождения

Боламык, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Боламык, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1896

Сын: Гариф Муллагалиевич

Мать ребёнка: Минниямал

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Миннегараева Хоснихатима

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирсаид Муллагалиевич

Мать ребёнка: Минниямал

10 лет был в плену во время второй мировой войны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жихангир Муллагалиевич

Мать ребёнка: Минниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миргалим Муллагалиевич

Мать ребёнка: Минниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахерлехода Муллагалиевна

Мать ребёнка: Минниямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хосниямал Муллагалиевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1937
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