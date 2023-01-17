Муллагали Курбангалиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гариф Муллагалиевич
Мать ребёнка: Минниямал
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Миннегараева Хоснихатима
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Минниямал
10 лет был в плену во время второй мировой войны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Минниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Минниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахерлехода Муллагалиевна
Мать ребёнка: Минниямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хосниямал Муллагалиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1937