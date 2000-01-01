Минниямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гариф Муллагалиевич
Отец ребёнка: Муллагали Курбангалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Муллагали Курбангалиевич
10 лет был в плену во время второй мировой войны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Муллагали Курбангалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Муллагали Курбангалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахерлехода Муллагалиевна
Отец ребёнка: Муллагали Курбангалиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно