Минниямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минниямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Гариф Муллагалиевич

Отец ребёнка: Муллагали Курбангалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирсаид Муллагалиевич

Отец ребёнка: Муллагали Курбангалиевич

10 лет был в плену во время второй мировой войны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жихангир Муллагалиевич

Отец ребёнка: Муллагали Курбангалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миргалим Муллагалиевич

Отец ребёнка: Муллагали Курбангалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахерлехода Муллагалиевна

Отец ребёнка: Муллагали Курбангалиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллагали Курбангалиевич

Смерть
Неизвестно
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