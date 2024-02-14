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Гриф Соломон Нахимович

Место рождения

с. Хонхолой, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович

Мать: Гриф (Гриф) Хана-Блюма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тригубов (Гриф) Фрида Соломоновна

Мать ребёнка: Гриф (Давидсон) Сарра Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриф (Давидсон) Сарра Самойловна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кузнецова (Гриф) Рахиль

Мать ребёнка: Гриф (Давидсон) Сарра Самойловна

Рождение ребёнка
19.12.1899

Сын: Гриф Яков Соломонович

Мать ребёнка: Гриф (Давидсон) Сарра Самойловна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гриф Израиль Соломонович

Мать ребёнка: Гриф (Давидсон) Сарра Самойловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Гриф) Ривекка Соломоновна

Мать ребёнка: Гриф (Давидсон) Сарра Самойловна

Смерть
Неизвестно

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