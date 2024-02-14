Гриф Соломон Нахимович
Место рожденияс. Хонхолой, Забайкальская область
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тригубов (Гриф) Фрида Соломоновна
Мать ребёнка: Гриф (Давидсон) Сарра Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кузнецова (Гриф) Рахиль
Мать ребёнка: Гриф (Давидсон) Сарра Самойловна
Рождение ребёнка
19.12.1899
Мать ребёнка: Гриф (Давидсон) Сарра Самойловна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Гриф (Давидсон) Сарра Самойловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Гриф) Ривекка Соломоновна
Мать ребёнка: Гриф (Давидсон) Сарра Самойловна
Смерть
Неизвестно