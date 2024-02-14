Гриф (Гриф) Хана-Блюма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриф (Гриф) Хана-Блюма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Хаим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блюмберг (Гриф) Ревекка

Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыгальницкая (Гриф) Рикля

Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Гриф Герш (Григорий) Нахимович

Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Гриф Соломон Нахимович

Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович

Рождение ребёнка
01.03.1875

Дочь: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна

Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Гриф Израиль Нахимович

Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Гриф Яков (Янкель) Нахимович

Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Гольдберг (Гриф) Люба Нахимовна

Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович

Смерть
Неизвестно

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