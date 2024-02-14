Гриф (Гриф) Хана-Блюма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: Хаим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блюмберг (Гриф) Ревекка
Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыгальницкая (Гриф) Рикля
Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Гриф Герш (Григорий) Нахимович
Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович
Рождение ребёнка
01.03.1875
Дочь: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна
Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Гриф Яков (Янкель) Нахимович
Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Гольдберг (Гриф) Люба Нахимовна
Отец ребёнка: Гриф (Grif) Нахим Вигдорович
Смерть
Неизвестно