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Гриф Израиль Соломонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Гриф Соломон Нахимович

Мать: Гриф (Давидсон) Сарра Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриф (Ошерова (Гриф)) Мария

Упоминание
Неизвестно
Был офицером.
Рождение ребёнка
29.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф (Ошерова (Гриф)) Мария

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1938

Дочь: Шарпанская (Гриф) Любовь Израилевна

Мать ребёнка: Гриф (Ошерова (Гриф)) Мария

Смерть
1945
умер от бронхиальной астмы

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