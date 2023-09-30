Власенко Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласенко Виктор Иванович

Власенко Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1980

Сын: Власенко Артем Викторович

Мать ребёнка: Власенко Нина Александровна

Рождение ребёнка
10.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власенко Нина Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.