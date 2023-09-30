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Власенко Артем Викторович
Власенко Артем Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.1980
Пол
Мужской
Отец
Власенко Виктор Иванович
1956 г.р.
Мать
Власенко Нина Александровна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1980
Отец:
Власенко Виктор Иванович
Мать:
Власенко Нина Александровна
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