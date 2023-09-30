Власенко Артем Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласенко Артем Викторович

Власенко Артем Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1980

Отец: Власенко Виктор Иванович

Мать: Власенко Нина Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close