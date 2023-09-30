Власенко Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1980
Сын: Власенко Артем Викторович
Отец ребёнка: Власенко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власенко Виктор Иванович