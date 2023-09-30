Власенко Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власенко Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1980

Сын: Власенко Артем Викторович

Отец ребёнка: Власенко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власенко Виктор Иванович

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