Кригер (Бессингер) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1925
Дата смерти15.08.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925
Отец: Бессингер Иван
Мать: Кимель Мария-Катрин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кригер Александр
Рождение ребёнка
?.04.1950
Дочь: Боровских (Кригер) Тамара
Отец ребёнка: Кригер Александр
Рождение ребёнка
26.04.1952
Сын: Кригер Виктор
Отец ребёнка: Кригер Александр
Смерть
15.08.2003