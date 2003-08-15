Кригер (Бессингер) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кригер (Бессингер) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1925

Дата смерти

15.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925

Отец: Бессингер Иван

Мать: Кимель Мария-Катрин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кригер Александр

Рождение ребёнка
?.04.1950

Дочь: Боровских (Кригер) Тамара

Отец ребёнка: Кригер Александр

Рождение ребёнка
26.04.1952

Сын: Кригер Виктор

Отец ребёнка: Кригер Александр

Смерть
15.08.2003

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