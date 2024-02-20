Бессингер Иван
Место рожденияРоссия, с. Старо Мирское Новокубанского р-на Краснодарского края бывшее д. Фриденланд Армавирского р-на Азово-Черноморского края
Дата рождения03.10.1898
Дата смерти06.09.1938
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1898
Отец: Бессингер Кондрат
Мать: Мария-Элизабет
Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Бессингер) Полина
Мать ребёнка: Кимель Мария-Катрин
Рождение ребёнка
13.04.1923
Дочь: Лапп (Бессингер) Амалия Ивановна
Мать ребёнка: Кимель Мария-Катрин
Рождение ребёнка
15.08.1925
Дочь: Кригер (Бессингер) Екатерина
Мать ребёнка: Кимель Мария-Катрин
Рождение ребёнка
03.12.1927
Сын: Бессингер Иван
Мать ребёнка: Кимель Мария-Катрин
Рождение ребёнка
12.12.1929
Сын: Бессингер Виктор Иванович
Мать ребёнка: Кимель Мария-Катрин
Смерть
06.09.1938