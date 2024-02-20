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Бессингер Иван

Место рождения

Россия, с. Старо Мирское Новокубанского р-на Краснодарского края бывшее д. Фриденланд Армавирского р-на Азово-Черноморского края

Дата рождения

03.10.1898

Дата смерти

06.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1898

Отец: Бессингер Кондрат

Мать: Мария-Элизабет

Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Бессингер) Полина

Мать ребёнка: Кимель Мария-Катрин

Рождение ребёнка
13.04.1923

Дочь: Лапп (Бессингер) Амалия Ивановна

Мать ребёнка: Кимель Мария-Катрин

Рождение ребёнка
15.08.1925

Дочь: Кригер (Бессингер) Екатерина

Мать ребёнка: Кимель Мария-Катрин

Рождение ребёнка
03.12.1927

Сын: Бессингер Иван

Мать ребёнка: Кимель Мария-Катрин

Рождение ребёнка
12.12.1929

Сын: Бессингер Виктор Иванович

Мать ребёнка: Кимель Мария-Катрин

Смерть
06.09.1938

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