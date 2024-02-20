Кригер Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кригер Александр

Место рождения

с. Васильевка, Саратовская обл. (с. Базель)

Дата рождения

12.04.1924

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1924

Отец: Krieger Иоганес Георгиевич

Мать: Krieger София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кригер (Бессингер) Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
геодезист
Рождение ребёнка
?.04.1950

Дочь: Боровских (Кригер) Тамара

Мать ребёнка: Кригер (Бессингер) Екатерина

Рождение ребёнка
26.04.1952

Сын: Кригер Виктор

Мать ребёнка: Кригер (Бессингер) Екатерина

Смерть
2000

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