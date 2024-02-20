Кригер Александр
Место рожденияс. Васильевка, Саратовская обл. (с. Базель)
Дата рождения12.04.1924
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1924
Отец: Krieger Иоганес Георгиевич
Мать: Krieger София
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
геодезист
Рождение ребёнка
?.04.1950
Дочь: Боровских (Кригер) Тамара
Мать ребёнка: Кригер (Бессингер) Екатерина
Рождение ребёнка
26.04.1952
Сын: Кригер Виктор
Мать ребёнка: Кригер (Бессингер) Екатерина
Смерть
2000