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Николай Феоктистович
Николай Феоктистович
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Место рождения
Негодяева
, Петровская волость, Клинский уезд
Дата рождения
1726
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Вялой Феоктист (Феклист) Иванович
1698 г.р.
Мать
Вялая Агафья Афанасьевна
1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец:
Вялой Феоктист (Феклист) Иванович
Мать:
Вялая Агафья Афанасьевна
Негодяева
, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
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