Николай Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Феоктистович

Николай Феоктистович

avatar

Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Вялой Феоктист (Феклист) Иванович

Мать: Вялая Агафья Афанасьевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close