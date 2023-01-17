Вялой Феоктист (Феклист) Иванович
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Вялой Иван Ерофеевич
Мать: Вялая Ирина Леонтьевна
Бракосочетание
1710
Жена: Вялая Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1726
Сын: Николай Феоктистович
Мать ребёнка: Вялая Агафья Афанасьевна
Бракосочетание
1728
Жена: Вялая Федосья Андреевна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сергей Феоктистович
Мать ребёнка: Вялая Федосья Андреевна
Смерть
Неизвестно