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Вялой Феоктист (Феклист) Иванович

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Вялой Иван Ерофеевич

Мать: Вялая Ирина Леонтьевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
1710

Жена: Вялая Агафья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1726

Сын: Николай Феоктистович

Мать ребёнка: Вялая Агафья Афанасьевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
1728

Жена: Вялая Федосья Андреевна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Сергей Феоктистович

Мать ребёнка: Вялая Федосья Андреевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
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