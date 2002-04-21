Данилов Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Семён Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1915

Дата смерти

21.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1915

Отец: Данилов Иван Никитич

Мать: Данилова Ирина Давидовна

Бракосочетание
04.04.1944

Жена: Данилова Мария Александровна

Бракосочетание
04.04.1944

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1951

Сын: Данилов Александр Семёнович

Мать ребёнка: Данилова Мария Александровна

Рождение ребёнка
15.10.1955

Сын: Данилов Валерий Семёнович

Мать ребёнка: Данилова Мария Александровна

Смерть
21.04.2002
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