Данилов Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1915
Дата смерти21.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1915
Отец: Данилов Иван Никитич
Мать: Данилова Ирина Давидовна
Бракосочетание
04.04.1944
Бракосочетание
04.04.1944
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1951
Сын: Данилов Александр Семёнович
Мать ребёнка: Данилова Мария Александровна
Рождение ребёнка
15.10.1955
Сын: Данилов Валерий Семёнович
Мать ребёнка: Данилова Мария Александровна
Смерть
21.04.2002