Данилов Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти22.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
19.01.1911
Жена: Данилова Ирина Давидовна
Рождение ребёнка
06.04.1913
Мать ребёнка: Данилова Ирина Давидовна
Рождение ребёнка
01.02.1915
Мать ребёнка: Данилова Ирина Давидовна
Рождение ребёнка
23.08.1918
Сын: Данилов Александр Иванович
Мать ребёнка: Данилова Ирина Давидовна
Рождение ребёнка
11.04.1920
Дочь: Киреева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Данилова Ирина Давидовна
Смерть
22.09.1972