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Данилов Иван Никитич

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Место рождения

Липовец, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

22.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Данилов Никита Герасимович

Мать: Данилова Мария Стефановна

Липовец, Покровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
19.01.1911

Жена: Данилова Ирина Давидовна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.04.1913

Сын: Данилов Василий Иванович

Мать ребёнка: Данилова Ирина Давидовна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.02.1915

Сын: Данилов Семён Иванович

Мать ребёнка: Данилова Ирина Давидовна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.08.1918

Сын: Данилов Александр Иванович

Мать ребёнка: Данилова Ирина Давидовна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.04.1920

Дочь: Киреева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Данилова Ирина Давидовна

Смерть
22.09.1972
Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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